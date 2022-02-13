«Воды были болотного цвета»: Мария Погребняк вспомнила, какими сложными были ее первые роды

Жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк – рассказала, как прошли ее первые роды.

Недавно старшему сыну Марии и Павла Погребняк исполнилось 15 лет. Бизнесвумен и родительница Артема Погребняка рассказала, как мальчик появился на свет.

«Артем родился 29 января на 43 неделе. Роды были очень сложными, воды были болотного цвета. Родился он с кислородным голоданием. Его сразу положили в кувез. И, несмотря на то, что во время потугов он стал поворачиваться спиной, все равно врач принял решение, что рожаю я сама. Кесарево сделать не успеем, потеряем малыша», – призналась модель.

«Вам не описать, как я плакала, как мне было психологически тяжело, когда я не услышала его крик. Он наглотался околоплодных вод. Я просто кричала, жив ли он, все ли хорошо. Почему он не плачет, почему мне его не положили на грудь…», – вспомнила Мария.

К счастью, малыш остался жив. А на четвертые сутки Марию с сыном выписали из роддома.

«Но все обошлось! Спасибо Богу и врачам! Выписали меня на четвертые сутки. Жили мы у Паши с его родителями. Наши родители меня и ребенка окружили заботой и любовью», – резюмировала Погребняк.

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