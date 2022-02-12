Анастасия назвала реальную причину развода с Юлианом

Певица Анастасия была замужем за певцом Юлианом чуть больше года. Хотя до этого артисты дружили 27 лет! Однажды Юлиан понял, что певица для него не просто приятельница, а возможно, муза до конца дней. Однако счастье длилось не долго.

«Мы идиоты, перепутали дружбу с любовью. Жизнь у нас не сложилась. Мы два Льва, мы поняли, что перебьем друг друга, поэтому расстались. Конфликты были постоянные», — рассказала Анастасия в шоу «Секрет на миллион».

Напомним, Юлиан на всю страну объявил о том, что он разводится с Анастасией. «Я пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло. Скорее всего, придется подавать на развод. Мои родители знают об этом, они жутко расстроены…» — заявил артист.

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