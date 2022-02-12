«Адаптировалась к Москве»: Юлия Савичева вернулась из отпуска, во время которого не отказывала себе ни в чем

Исполнительница Юлия Савичева разместила в личном микроблоге фотографию нового образа, в котором позировала на недавней фотосессии. Примечательно, что артистка осталась не совсем довольна своей формой после отдыха в Португалии.

Напомним, ранее Юлия Савичева встретилась с дочкой Анной. Малышка живет в Португалии, а Юлия чаще находится в Москве. В январе этого года артистке удалось вырваться из России и провести время с наследницей.

«Я наконец-то адаптировалась к Москве после моего отпуска. Единственное, не успела подготовиться к фотосессии в плане физической формы. Так как мне бы этого хотелось. Слишком уж короткий срок прошел с моего приезда», – отметила Юлия.

Савичева поделилась фотографией в полный рост. Знаменитость скрыла фигуру под оверсайзным костюмом.

«Во время отпуска я не ограничиваю себя в еде. Все, что хочу, то и ем, наслаждаясь каждым днем и жизнью. Но в то же время, я провожу его очень активно: катаюсь на велосипеде, гуляю, бегаю, прыгаю и танцую вместе с Аней», – добавила Савичева.

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«Конечно, кадры получились очень красивые. Но вы же знаете, я совестливый человек, всегда все делаю так, чтобы нравилось мне самой, и если я вижу, что где-то нужно было доработать – начинается мое любимое самокопание», – резюмировала Юлия.

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