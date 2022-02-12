«Могу себе позволить»: певица Анастасия прокомментировала слухи об алкоголизме

Певица Анастасия стала гостьей шоу «Секрет на миллион». Лера Кудрявцевой напомнила ей, что в 90-е, когда артистка пропала с радаров, ее часто обвиняли в прессе в алкоголизме.

«Ужас какой. Признаюсь, я люблю красное вино. Но вряд ли кто когда-либо в жизни видел Анастасию поддатую на сцене. Никто и никогда. Я могу себе позволить с удовольствием, но после концерта», — отметила она.

Сейчас Анастасия ищет новые пути творческой реализации. Конечно, со временем ее популярность уменьшилась, но у звезды всегда были и есть верные поклонники.

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