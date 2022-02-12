Певица Анастасия рассказала, что на самом деле не поделила с Аллой Пугачевой

Между артистками никогда не было теплых отношений.

Певица Анастасия не любит говорить о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Артистки никогда открыто не конфликтовали, но и теплого общения у них никогда не было.

В интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» артистка призналась, что однажды ей пришлось отказать Примадонне в сотрудничестве.

«Она ставила концерт, а там надо было выступать только под фонограмму. А для меня это неприемлемо. И я отказала ей. Она вроде обиделась», — отметила она.

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