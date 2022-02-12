«Совсем вас не боятся?»: Лена Летучая вместе с мужем в одинаковых пуховиках наблюдали за пингвинами

Среди последних публикаций личного микроблога Лены Летучей появилась фотография знаменитости в красном пуховике. Рядом с ней сидел ее муж в точно в таком же наряде.

Елена и Юрий оказались в Антарктике. Анашенков и Летучая своими глазами увидели десятки пингвинов, которые разгуливали по просторной каменистой местности. Примечательно, что телеведущая увидела в холодном климате даже зеленые поляны. Правда, это была не трава, а рос мох.

«Сегодня состоялась первая высадка на Шетландские острова! Буду стараться выкладывать вам это невероятное путешествие!», – заявила телеведущая.

«Какое счастье видеть эту первозданную красоту своими глазами!», «Это невероятно! Какое счастье такое увидеть, как же вам повезло», «Какая редкая красота!», «Пингвины совсем вас не боятся? Красота же!», «Как здорово побывать в таких местах», – восхитились фото Летучей поклонники.

Напомним, ранее Лена Летучая похвасталась платьем, которое скрывает недостатки фигуры. Знаменитость позировала в наряде с завышенной талией возле Тадж-Махала.

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