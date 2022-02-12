Певица Анастасия рассказала о конфликте с Викой Цыгановой

Певица Анастасия стала новой героиней шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В интервью Лере Кудрявцевой артистка рассказала о конфликтах с Викой Цыгановой, которые у нее случались в проекте «Суперстар».

«У меня такое ощущение, что у Вики вообще нет чувства юмора. От слова совсем. Она все воспринимает буквально. И она начала исподтишка в интернете писать про нас гадости. Еще даже проект шел», — отметила она.

О своем участии в шоу Анастасия не жалеет. Благодаря «Суперстару» певице удалось напомнить о себе. Также она воплотила и свою давнюю мечту — отремонтировала машину Land Cruiser.

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