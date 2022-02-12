Стильная и на спорте: Клава Кока похвасталась кислотным трендовым пуховиком

Исполнительница Клава Кока сообщила, что появится в видеоигре. Примечательно, что такую информацию знаменитость оставила под фото своего свежего образа в спортивном стиле.

Клава использовала актуальную этой зимой дутую куртку. Кока остановилась на ярко-зеленом цвете. Неоновый пуховик певица скомбинировала с молочными джоггерами и белоснежными кроссовками на высокой подошве.

Клава Кока позировала на фоне заснеженного Майбаха. Также артистка рассказала, что стала сотрудничать с разработчиками видеоигры.

«У меня топовые новости! Долго держала в секрете, но пришло время объявить о моем сотрудничестве с PUBG Mobile! Войспак-озвучка, мои эксклюзивные появления в игре и даже трек! Но обо всем по порядку», – сообщила Клава.

«Как круто!», «Какая же ты красивая, я не могу», «Прекрасная», – написали восхищенные поклонники Клавы.

Напомним, ранее Клава Кока сообщила о покупке квартиры в Москве. Примечательно, что артистка выбрала недвижимость с панорамными окнами и видом на Москву-реку.

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