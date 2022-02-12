«Жаба меня задушила»: Анастасия рассказала, почему не захотела продавать песню Алле Пугачевой

Певица Анастасия ответила на вопрос, как она относится к Алле Пугачевой.

Артистка призналась, что устала от частых сравнений с Примадонной. Однако Анастасия понимает, почему так происходит. И дело не всегда в копне рыжих волос.

«Сравнивали, потому что Алла Пугачева и я отличаемся от многих коллег тем, что мы понимаем, о чем мы поем. Когда мне песню приносят, я никогда не слушаю, а читаю ее», – отметила Анастасия.

Певица видит в жене Максима Галкина очень талантливого и достойного человека.

«Я очень уважаю Аллу Борисовну. Мы знакомы, я была у нее на встречах. Она не включила царицу-звезду. Она сама позвонила и сама пригласила. Мне очень понравилось. Было очень профессионально. Я не волновалась перед встречей с ней», – призналась певица.

По словам Анастасии, Алла Борисовна своей преемницей считает Алену Свиридову. А к ней Пугачева просто всегда уважительно относилась. Несмотря на теплые отношения, Анастасии не захотела продавать Пугачевой песню «Последняя монета».