«Гонорары выше»: Анастасия рассказала, как шоу «Суперстар!» преобразило ее жизнь

Артистка не выиграла проект, но улучшила свое финансовое положение.

Исполнительница Анастасия призналась, что ей никогда не нравились песни Дианы Арбениной и Сергея Жукова. А после участия в шоу «Суперстар!» знаменитость вообще не воспринимает этих артистов всерьез.

Напомним, что певица Анастасия выступала на проекте «Суперстар!». Однако до победы артистку не допустили два члена жюри. А именно Диана Арбенина и Сергей Жуков.

По словам Анастасии, Диане и Сергею не понравилось театральное выступление. Жюри казалось, что исполнительница слишком манерно поет и двигается. С этим артистка не согласилась.

К слову, Анастасия оценила других участников шоу. Виктора Салтыкова исполнительница слушала с восторгом. Понравился Анастасии и Шура. А вот исполнение Авраама Руссо меньше впечатлило артистку.

Надо отметить, что участие в шоу пошло на пользу Анастасии. Она смогла выделить крупную сумму на ремонт семейного автомобиля Land Cruiser.

«Работы стало больше, а гонорары выше», – отметила Анастасия в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

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