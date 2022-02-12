Стройная первокурсница: как Эдита Пьеха выглядела в начале карьеры

Эстрадная певица начала петь, когда еще училась. Редкие кадры юной звезды, а также ее первого мужа Александра Броневицкого нашел Андрей Малахов.

Эдита Пьеха уже давно стала популярной эстрадной певицей. В свое время время она приехала из Франции и смогла покорить публику. Теперь ее знают в разных странах.

Легендарная артистка уже не выступает на публике. Однако ее дело продолжает внук Стас Пьеха. Напомним, что у нее есть дочка Иллона от первого брака, которая и подарила ей внуков. Также у звезды есть правнуки Петр и Василиса.

О том, как Пьеха начинала свою карьеру, Андрей Малахов напомним в своей передаче «Привет, Андрей». Там снова вспоминали знаменитые коллективы, которые блистали на сцене в СССР.

В середине 50-х годов она была первокурсницей и солировала в составе студенческом коллективе. Группа исполняла задорные песни и сразу покорила ленинградскую публику. Они даже победили на международном музыкальном фестивале.

Эдиту можно было увидеть в роли кондуктора, а также в элегантных приталенных платьях с юбкой-солнце. Она носила высокие прически и подводила глаза.

На какое-то время коллективу запретили выступать, но позже они сменили репертуар и снова заблистали на сцене. талантливых ребят собрал композитор Александр Броневицкий. Он писал для них хиты и стал первым мужем артистки.

Гости в студии восхитились тем, как пела и выглядела знаменитая исполнительница. Многие признались, что до сих пор талантливее ее не встречали. Теперь ей уже 84 года. Она крайне редко появляется на публике.

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