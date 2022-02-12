«Любовь в жизни есть всегда»: Наталья Рогожкина ответила на слухи о романе с Алексеем Гуськовым

Вдова Андрея Панина впервые за долгое время вышла в свет.

Актриса Наталья Рогожкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о жизни своего сына Петра от популярного актера Алексея Панина, который ушел из жизни в 2013 году, и своей личной жизни.

«Петр пока в размышлениях, что такое жизнь. Будет позже определяться», — заявила Наталья Рогожкина.

О смерти любимого мужа Наталья Рогожкина говорить наотрез отказывается. «Я не отвечаю на эти вопросы», — заявила она.

А вот о личной жизни говорит охотнее. Рогожкину подозревают в романе с актером Алексеем Гуськовым.

«У меня есть помощники по хозяйству. Есть плечи, которые помогают мне. Любовь в моей жизни есть всегда». Наталья Рогожкина

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Напомним, что Андрей Панин ушел из жизни в возрасте 50 лет. Его нашли мертвым в собственной квартире. Он умер от отека мозга, упав с высоты своего собственного роста.

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