«Стишок и басню прочла по телефону»: кинорежиссер Качанов озвучил гонорар Агузаровой за день съемок

Как он отметил, деньги на самом деле не такие большие.

Кинорежиссер Роман Качанов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил гонорар певицы Жанны Агузаровой. Он снял ее в своем фильме «Марш утренней зари».

«Она вышла и как Шукшина с березками постояла и посмотрела. Спросила: «А что же вы, Роман, без кастинга меня берете? Но стишок и басню прочла по телефону. Она запросила достаточно скромный гонорар — 150-200 тысяч рублей за съемочный день». Роман Качанов

Как отметил Качанов, у него состоялся разговор с Агузаровой перед съемками. «Она сказала: «Рома, я пришла в красных стрингах. Я слышала, что у вас в кино так принято». Я сказал, что не надо путать кино с нашей с эстрадой. Заметил, что у нас все прилично», — заявил Роман Качанов.

Напомним, что по сюжету картины Жанна Агузарова сыграла артистку, которая на старости лет оказалась в доме ветеранов. Фильм должен выйти на экраны в этом году.

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