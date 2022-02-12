«Бросил глупую Бузову и создал семью»: Дмитрий Тарасов привлек внимание за счет бывшей жены

Дмитрий Тарасов попытался самоутвердиться за счет бывшей жены Ольги Бузовой. Футболист опубликовал неоднозначное видео для недоброжелателей, где разместил несколько комментариев.

«Бузову убрать со сцены, а Тарасова — поставить»; «Очень гармонично с Настей смотритесь. Удачи вам и счастья»; «Я Тарасова зауважала, когда бросил глупую Бузову и создал семью», — опубликовал отзывы фанатов Дмитрий в своем TikTok.

Поклонники певицы возмутились и обвинили футболиста в хайпе на экс-супруге. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расстались еще в 2016 году, но продолжают время от времени вспоминать друг о друге в интервью или социальных сетях.

Сейчас карьера футболиста Дмитрия Тарасова терпит неудачи и он старается развивать свой Instagram и TikTok.

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