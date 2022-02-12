10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

«Бросил глупую Бузову и создал семью»: Дмитрий Тарасов привлек внимание за счет бывшей жены

Футболист опубликовал неоднозначное видео.

«Бросил глупую Бузову и создал семью»: Дмитрий Тарасов привлек внимание за счет бывшей жены
Дмитрий Тарасов. Фото: globallookpress.ru

Дмитрий Тарасов попытался самоутвердиться за счет бывшей жены Ольги Бузовой. Футболист опубликовал неоднозначное видео для недоброжелателей, где разместил несколько комментариев.

Скрин TikTok Дмитрия Тарасова
Скрин TikTok Дмитрия Тарасова

«Бузову убрать со сцены, а Тарасова — поставить»; «Очень гармонично с Настей смотритесь. Удачи вам и счастья»; «Я Тарасова зауважала, когда бросил глупую Бузову и создал семью», — опубликовал отзывы фанатов Дмитрий в своем TikTok.

Поклонники певицы возмутились и обвинили футболиста в хайпе на экс-супруге. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расстались еще в 2016 году, но продолжают время от времени вспоминать друг о друге в интервью или социальных сетях.

Сейчас карьера футболиста Дмитрия Тарасова терпит неудачи и он старается развивать свой Instagram и TikTok.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоОльга БузоваОльга Бузова и Дмитрий Тарасов