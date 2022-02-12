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«Ослаб чреслами вдруг, и разум мой был затуманен»: Алексей Макаров запечатлелся в платье

Актер рассказал забавную историю, как на нем оказался этот наряд.

«Ослаб чреслами вдруг, и разум мой был затуманен»: Алексей Макаров запечатлелся в платье
Алексей Макаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Алексей Макаров в Instagram предстал в необычном образе, чем очень удивил своих многочисленных поклонников. На снимке он запечатлен в платье.

Алексей Макаров
Алексей Макаров. Фото: instagram.com/makarov_alexey_/

По словам актера, в один день он лежал и «размышлял о собственной уникальности». Неожиданно раздался звонок. Его позвали на примерку, но не уточнили чего именно. В итоге ему пришлось примерить перчатки, чулки, балетки и капор. Судя по всему, для роли в спектакле.

«Дальше помню смутно, ослаб чреслами вдруг, и разум мой был затуманен. Чего-то там мне надевали через голову. Театрально-помпезное, лиловое, в кружавчиках. Оно щекотало, я чихал».

Алексей Макаров

Напомним, что Алексей Макаров – сын актрисы Любови Полищук. Его родители расстались, когда будущему актеры было всего четыре года.

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