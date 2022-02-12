«Среди обычных людей войны нет»: Гребенщиков рассказал, как украинцы подпевали ему на русском

По словам музыканта, противостояние идет лишь на государственном уровне.

Музыкант Михаил Гребенщиков заявил, что на концерте в одном из городов Украины местные жители подпевали ему на русском языке.

«На государственном уровне идет противостояние, а среди обычных людей никакой войны нет. На мероприятии, где я выступал, все говорили по-русски, пели по-русски. Было полное ощущение, что никакой войны между нашими странами нет и быть не может». Михаил Гребенщиков

Напомним, что Михаил Гребенщиков – один из финалистов проекта «Фабрика звезд». Кроме того, он популярный продюсер и диджей, сообщает «АиФ».

Добавим, что Михаил Гребенщиков — рьяный болельщик московского футбольного клуба «Локомотив». За эту команду он переживает уже много лет.

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