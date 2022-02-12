«Этот стиль просто завораживает»: Лена Темникова покрасовалась в модном кардигане за поеданием креветок

Среди последних публикаций личного микроблога Елены Темниковой появилась фотография, на которой знаменитость позировала в модных очках и вязаном кардигане.

Темникова прилетела в Португалию. И первым делом знаменитость отправилась пробовать местную кухню.

«У меня в телефоне миллион фоток океана и еды. Потому что это Португалия. Листайте карусель. На видео вот это как будто черепашьи лапки. Но на самом деле, конечно, не они, а «морские уточки». Маленькие рачки — балянусы. Их можно есть. Но я не смогла», – призналась Елена.

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К слову, в местных заведениях Темникова не изменяет своему чувству стиля. Недавно артистка прогулялась и пообедала в очках с узкой оправой и вязаном кардигане цвета мокрого асфальта с молочными манжетами.

«Зато я обожаю жареные креветки с чесноком в оливковом масле gambas à la guilho. Это просто отвал башни. А еще в карусели есть Толя на своей ретро-тачке. Он прям морской волк. Живет тут уже два года и снимает блоги. И хорошо снимает», – добавила Темникова.

«Так нравится эта кофта на тебе», «Как же красиво», «Темникова такая стиляга», «Как там красиво, а вы просто прелесть, Леночка», «Этот стиль просто завораживает», – написали восторженные поклонники Елены Темниковой.

Напомним, ранее Елена Темникова вспомнила свои эксперименты с окрашиванием. Артистка не всегда была брюнеткой. Темникова обесцвечивала локоны и придавала им более шоколадный оттенок.

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