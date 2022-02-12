«Женщина в ожидании»: Ирину Старшенбаум заподозрили в беременности

Ирину Старшенбаум заподозрили в беременности. В своем микроблоге актриса поделилась с поклонниками новыми фото из любимого отеля, где она проводила выходные. На кадрах можно заметить округлившийся живот. Артистка предстала в расклешенных темных джинсах и черной водолазке, которая подчеркнула ее фигуру.
«Вы ребёночка ждёте», «Женщина в ожидании. Самое лучшее состояние в природе», «Беременяш?» — заинтересовались поклонники в Instagram.
Напомним, Ирина Старшенбаум известна по фильмам «Лед», «Притяжение» и сериалу «Содержанки».
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