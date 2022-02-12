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Январскую пробу Валиевой с чемпионата Европы проверили быстрее декабрьской с первенства России

Всеми пробами занималась одна и та же лаборатория в шведском Стокгольме.

Январскую пробу Валиевой с чемпионата Европы проверили быстрее декабрьской с первенства России
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Январская допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала на чемпионате Европы в эстонском Таллине, по какой-то причине была проверена раньше, чем та, которую она сдавала в декабре в рамках первенства России.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Анализами в обеих случаях занималась лаборатория в шведском Стокгольме. Об этом рассказал источник, который близко знаком с ситуацией.

«Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца. Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля».

Источник

Напомним, что у Камилы Валиевой был найден допинг в организме. При этом пробы, сданные перед Олимпиадой, оказались чистыми. Сборная России по фигурному катанию так до сих пор и не получила золотые медали за победу в командных соревнованиях, сообщает ТАСС.

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