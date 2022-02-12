Сама элегантность: Ани Лорак в белоснежном пальто и с сумкой-шоппером предстала на публике

Певица встретилась с поклонниками после концерта. Она отметилась в женственном образе.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что много времени проводит на гастролях. Но в начале этого года артистка устроила себе отпуск в Дубае.

Она смогла провести время с родными, позагорать на пляже. Но уже в февраля Лорак вернулась к работе. Недавно она предстала на репетиции в повседневном луке. А вот 11 февраля звезда дала первый концерт за долгое время.

Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) не только зажигательно выступила перед зрителями, но и после концерта увиделась с поклонниками. Артистка облачилась в белоснежное пальто-халат.

Она взяла с собой сумку-шоппер. Ее волосы были убраны в высокий и тугой хвост. Лорак делала фото с поклонниками. Многие подарили ей цветы. А одна девушка поразила звезду, показав ей свою татуировку с надписью на руке.

Поклонники были очарованы тем, как выглядит певица. Многие с другом поверили, что ей 43 года. Образ звезда сразил публику. «Ну просто леди», «Какая вы красотка», «Как можно выглядеть так роскошно?», «Голливудская дива», «Как вы умеете удивлять и восхищать», «У вас пальто идеальное», «Такая элегантная», «Просто прелесть», «Ох, любуюсь вами», «Наряд бомба», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале