«Был в карауле»: Разин вспомнил, как Кириенко и Быстрицкая пришли на похороны Шолохова

По словам продюсера, именно Кириенко была последней из подруг его матери.

Продюсер Андрей Разин в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Зинаиды Кириенко. Она, как выяснилось, была последней из подруг его матери.

«Благодаря Зинаиде Михайловне, я служил в армии именно в Ростовской области, в Новочеркасске и, благодаря ей, был в почетном карауле на похоронах Михаила Шолохова, где она также присутствовала вместе с еще одной подругой моей мамы Элиной Быстрицкой». Андрей Разин

По словам Разина, он дружил с Кириенко долгие годы. Вместе они посещали почти различные мероприятия. Актриса была всегда легкой на подъем, очень порядочной женщиной.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Она прославилась по съемкам в знаменитой советской картине «Тихий Дон».

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