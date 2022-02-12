Кинорежиссер хочет отсудить у 36-летней наследницы права на половину жилья

Карен Шахназаров пытается через суд лишить дочь квартиры в центре Москвы. В наследство дочери от второго брака Анне может достаться 86-метровая квартира на Патриарших стоимостью около 95 млн рублей.

Директор «Мосфильма» хочет отсудить у 36-летней наследницы права на половину жилья, так как платил за квартиру налоги и коммунальные платежи.

С дочерью Анной от второго брака Карен Шахназаров не общался 20 лет и встретился лишь в конце 2000-х годов. Бывшая жена режиссера вывезла четырехлетнюю Аню в США. Его фильм «Американская дочь» трибьют личной истории.

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