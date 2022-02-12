«Это огромная честь»: Камилла Паркер-Боулз отреагировала на то, что ее готовят к престолу

Елизавета II сделала важное заявление о следующих претендентах на британский трон.

Камилла Паркер-Боулз впервые прокомментировала решение Елизаветы II наделить герцогиню титулом «королева-консорт».

«Я чувствую себя очень, очень польщенной и очень тронутой. Это огромная честь», — сказала Камилла Паркер-Боулз во время выступления в Центре общественного питания Community Kitchen в Лондоне.

В день Платинового юбилея на британском престоле Елизавета II назвала принца Чарльза следующим королем. Его жена Камилла Паркер-Боулз станет королевой, хотя раньше этот титул ей не обещали.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская счастливы в браке уже почти 17 лет. Камиллу долгие годы не принимали британцы, потому что винили в крахе союза Чарльза и Дианы. Однако герцогине удалось завоевать сердца не только членов королевской семьи, но и подданных.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.