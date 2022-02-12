«Нас там ожидают приключения»: Толкалина и Валюшкина рассказали, где проведут День святого Валентина

Стало известно, как российские актрисы отпразднуют День святого Валентина. Своими планами поделилась Любовь Толкалина и Елена Валюшкина.

Исполнительница главной роли в фильме «Чиновник» рассказала, что улетит из холодной России и празднует День всех влюбленных в Италии.

«Я буду в Венеции, нас там ожидают приключения. Ну а затем поедем нырять», — похвасталась Любовь Толкалина.

Коллега Толкалиной тоже собиралась покинуть Москву. Только Елена Валюшкина выбрала Мурманск, а не Венецию местом празднования Дня святого Валентина.

«Полечу за северным сиянием в Мурманск, отдыхать. Я просто не люблю из холода — в тепло, если честно. Люблю из холода — в холод, из тепла — в тепло. Так что проведу 14 февраля на берегу океана. Еду на четыре дня без детей. Они заняты своими делами», — заявила актриса.

«Вы поищите у меня в Instagram, там такие люди замечательные рядом, просто обалдеете!», – устроила интригу Валюшкина в беседе с womanhit.ru.

Напомним, ранее Любовь Толкалина поменяла прическу и стала напоминать Монику Беллуччи. Артистка сделала челку, как у ее зарубежной коллеги.

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