Влад Соколовский объяснил, почему песня Светланы Лободы «Твои глаза» посвящена ему

Певец Влад Соколовский в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» объяснил, почему песня украинской исполнительницы Светланы Лободы «Твои глаза» посвящена ему.

«Соавтор данной песни, я хочу подчеркнуть, кстати, это значимый момент – Рита Дакота. Если вдруг кто-то в нашей стране не знал, то скажу, что песню написала Рита Дакота». Влад Соколовский

«А у тебя же как раз голубые глаза», — подметила ведущая Юлия Барановская.

«Тут уже думайте сами», — подчеркнул Влад Соколовский.

«Ну все понятно. Это наше предположение», — заметила Юлия Барановская.

Песня Светланы Лободы «Твои глаза» вышла в 2016 году. Она вмиг стала хитом. Авторами песни стали Игорь Майский, Рита Дакота и сама Светлана Лобода.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.