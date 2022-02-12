«Крашусь в машине»: Регина Тодоренко рассказала, кто и как помогает ей с макияжем

Телеведущая тратит минимум времени на сборы из дома.

Жена Влада Топалова – Регина Тодоренко – объяснила, почему вынуждена краситься в машине.

Телеведущая сама создает макияж, если едет на торжественное мероприятие. Как правило, делает это Регина в собственном автомобиле.

Свою машину Тодоренко называет грим-вагоном. В нем знаменитость проводит большую часть своей жизни.

Регина Тодоренко старается быстро собираться, чтобы успевать в суете рабочих дней. Поэтому долгий макияж – не для нее.

«В повседневной жизни я собираюсь максимально быстро, потому что, как правило, меня всегда красят на площадке. Я кроме как на работу… Хотела сказать, что почти никуда не хожу, но нет, еще отвожу сына в садик и забираю обратно», – рассказала Тодоренко.

«Если я куда-то собираюсь — на день рождения, мероприятие или вечеринку у друзей, я обычно крашусь в машине. В дороге я всегда провожу много времени — от 40 минут до полутора-двух часов за раз. Вот там хватает времени собраться. Так что машина для меня — это по совместительству грим-вагон, спальное место и частично дом», – отметила Тодоренко в беседе с WMJ.ru.

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