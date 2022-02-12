Немецкие журналисты сообщили о «волшебных пилюлях» для учениц Этери Тутберидзе

Как отмечается в германской прессе, в какой-то момент к группе российской наставницы присоединился тренер Филипп Шветской.

Журналисты немецкого издания Sportschau сообщили о неких «волшебных пилюлях», которые давали ученицам группы Этери Тутберидзе в последние годы.

Как отмечают журналисты, история началась с того, что с группой Этери Тутберидзе сблизился врач Филипп Шветской. Он в свое время отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил. В 2008 году этот врач взял на себя вину в допинговом скандале с российскими гребцами. Благодаря этому россияне получили меньшую дисквалификацию.

В октябре 2021 года Филиппа Шветского впервые увидели рядом с Камилой Валиевой. Именно он встречал фигуристку со льда на турнире в Финляндии.

Как пишут немецкие журналисты, на тренировках фигуристки получали некие таблетницы. В них якобы были витаминные надбавки. Ученицам Тутберидзе не говорили, что было в таблетках.

Немцы добавляют, что нечто подобное происходили несколько десятилетий назад в сборной ГДР. Под видом витаминных препаратов спортсменки получали анаболические стероиды, сообщает Sportschau.

Добавим, что Камила Валиева была в составе сборной России, которая выиграла золотые награды в командном первенстве. Медали нашим ребятам до сих пор не вручили. У россиянки был обнаружен запрещенный препарат.

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