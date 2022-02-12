«Роковое стечение обстоятельств»: Этери Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения Камилы Валиевой в допинге

Этери Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения фигуристки Камилы Валиевой в допинге. Тренер призналась, что абсолютно не сомневается в невиновности спортсменки, а все, что сейчас происходит или роковое стечение обстоятельств, или чьи-то спланированные действия.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.

Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план – не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по делу Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.