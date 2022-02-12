«Происходили метаморфозы»: Соколовский объяснил, почему на полгода расставался с возлюбленной

Музыкант Влад Соколовский в шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» объяснил, почему почти на полгода расставался со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой.

«Это произошло в тот момент, когда у меня была учеба. Со мной происходили метаморфозы. Мы в тот момент разбежались почти на полгода. Но мы держали друг с другом связь. Но как пара не существовали. Мы находились в созависимых отношениях. При этом трепали нервы друг другу». Влад Соколовский

Как отметил Влад Соколовский, никто не вызывал в нем таких сильнейших эмоций, как Ангелина Суркова. «Я мог в какой-то момент вмиг превратиться в неадекватного типа. И мы пошли работать над собой. Весной встретились. Просто сели и поговорили. Это все длилось часа четыре или пять. Все рассказали друг другу. Мы услышали друг друга. Ровно с того момента мы поменяли отношения. Я не верил, что это дело можно так все перевернуть. Надо просто работать над собой», — заявил Влад Соколовский.

Напомним, что у Влада Соколовского есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Скоро у него должен появиться второй ребенок от нынешней возлюбленной.

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