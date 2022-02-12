Сооснователь «Миража» вышел из тюрьмы и будет судиться с продюсером группы

Недавно оказавшийся на свободе бизнесмен Александр Букреев заявил, что продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин должен ему деньги за товарный знак.

Букреев занимался финансовыми вопросами коллектива «Мираж», но вскоре попал в тюрьму.

«Мы вместе с Андреем Литягиным и Валерой Соколовым создали и запустили группу «Мираж». Я занимался всей финансовой и директорской деятельностью «Миража», Литягин и Соколов занимались художественной частью и создавали для группы репертуар», – отметил Александр.

Букреев обратился в арбитражный суд с иском о возвращении товарного знака «Мираж» в связи с неуплатой Литягиным положенного вознаграждения.

«Как только у меня случились серьезные проблемы с законом, мой бывший друг Литягин мгновенно переобулся, поменял все номера телефонов и место жительства — в общем, просто скрылся от меня. И от многолетней «дружбы» и партнерства не осталось и следа. Человек просто исчез, погряз в своих бесконечных разборках с бывшими участниками, обо мне даже не вспоминал. Однако еще до моего освобождения из заключения Литягин за товарный знак мне так и не заплатил», — передают слова Букреева starhit.ru.

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