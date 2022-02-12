В последнее время находилась в реанимации: умерла звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко

Народной артистке было 88 лет.

Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. На момент смерти ей было 88 лет.

Напомним, что 10 февраля актриса была экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у нее острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт.

Звезда картины «Тихой Дон» в последние дни своей жизни была частично парализована. Также состояние осложняли онкологическое заболевание и выявленный коронавирус.

Напомним, что Зинаида Кириенко сыграла в свое время в таких популярных советских картинах, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Казаки» и многих других.

больше по теме Сын Зинаиды Кириенко рассказал о реальном состоянии актрисы Как сообщил Максим Тарасевский, весь спектр медицинских исследований еще не завершен.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году закончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го в Театре-студии киноактера, сообщает РИА «Новости».

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