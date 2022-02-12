«У нас будет вылет на Бали»: Влад Соколовский раскрыл детали будущей свадьбы с возлюбленной

Как отметил музыкант, они с будущей женой не фанаты зимних торжеств.

Музыкант Влад Соколовский в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» заявил, что обязательно сыграет свадьбу со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой.

«Свадьба будет, но мы не фанаты зимних торжеств. Мы уже обсуждали такое мероприятие. И не очень хотелось бы это делать в классическом диапазоне. Как в фильме «Горько!» У нас будет вылет на Бали. Узкой компанией хотим отпраздновать, заварить все это дело и отметить». Влад Соколовский

По словам Влада Соколовского, его постоянно атакуют поклонники, спрашивая о свадьбе. «Мы ничего не скрываем. Ни я, ни Лина не разделяем мнения, что если у нас будет ребенок, то надо сразу расписываться. У нас все будет в спокойном и классном режиме. Свадьба – это мероприятие для гостей, а мы хотим сделать ее для себя. Надеюсь, что наши гости нас простят. Такие вот у нас адекватные цели», — заявил Влад Соколовский.

Напомним, что у Влада Соколовского есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Скоро у него должен появиться второй ребенок от нынешней возлюбленной.

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