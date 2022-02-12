Солист группы «Непара» потерял еще одну исполнительницу

Исполнитель Александр Шоуа ранее выступал в дуэте «Непара» с Викторией Талышинской. Однако такой состав заменился на трио. И вот теперь Шоуа снова попрощался с одной из коллег.

Около года назад Александр пригласил в свою группу двух певиц. Девушки полностью удовлетворяли запросы музыканта. Но исполнительница Марианна Арутюнян решила покинуть группу.

«Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно, с нахлынувшими эмоциями справился с трудом. Первые минуты внимательно слушал и понимал, что не могу дать согласия на отъезд. Потом немного пришел в себя и вспомнил, как много лет назад тоже принял судьбоносное решение, и моя жизнь изменилась кардинально», – рассказал Александр Шоуа starhit.ru.

Исполнитель однажды уже расстался с напарницей по коллективу. Поэтому Шоуа принял решение отпустить Арутюнян на работу в Швейцарию. С артисткой Александр намерен поддерживать дружеские отношения.

А вот с Викторией Талышинской артист по-прежнему конфликтует. У Александра остались претензии к экс-солистке его группы.

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