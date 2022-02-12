«Они прокапывались»: Баюл рассказала о махинациях Тутберидзе с ученицами во главе с Валиевой

Как отметила олимпийская чемпионка, она не понимает, зачем надо было употреблять лекарства в 15 лет.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл, которая по национальности украинка, но уже много лет живет в США, в Instagram под своим постом о тренере Этери Тутберидзе и ее методах работы ответила на вопрос одного из поклонников.

Пользователя заинтересовало, неужели фигуристка Камила Валиева действительно употребляла запрещенное вещество.

«Они прокапывались, сама Тутберидзе об этом говорила. Зачем в 15 лет?» Оксана Баюл

Также Баюл вспомнила свое интервью за прошлый год. Тогда она утверждала, что подопечные тренера Этери Тутберидзе употребляют милдронат.

«Не очень им на то время мои интервью нравились. Как в воду смотрела», — заметила Баюл.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию, которая победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, до сих пор не получила золотые награды. Допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

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