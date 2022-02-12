«Белье видно»: на Волочкову «напали» в Сети из-за чрезмерно откровенного декольте

Балерина отметилась на съемках в белом наряде.

Анастасия Волочкова – частый гость на разных ток-шоу. На этот раз балерина побывала в студии программы «На самом деле», о чем сообщила в своем инстаграме.

Для съемок блондинка выбрала белое платье-жакет и высокие черные сапоги на устойчивом каблуке. В глубоком декольте наряда все желающие могли увидеть ажурное нижнее белье. Этот факт возмутил некоторых фолловеров.

«Вам надо поменять стилиста, навести порядок на голове и в одежде. У Вас нижнее белье, простите, видно», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Волочкова заявила, что вновь сошлась со своим бывшим возлюбленным по иени Олег. Их роман завершился весной прошлого года, но, по словам балерины, они поддерживали отношения.

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