Очень богат: Наоми Кэмпбелл готовится раскрыть имя отца своего ребенка

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о рождении дочери весной прошлого года. При этом знаменитость не упомянула, кто стал биологическим отцом девочки.

Однако недавно появились сведения о состоянии родителя «секретного» ребенка Кэмпбелл. Сообщается, что отец малышки живет и работает в Нью-Йорке и владеет огромным состоянием.

Больше об отце дочери и своем материнстве Наоми ответит Vogue.

«Рассказать о своем пути к материнству очень важно для Наоми, и, конечно же, она выбрала Vogue в качестве издания для этого. Наоми — очень близкая подруга редактора Эдварда Эннифула, и она хотела рассказать ему свою историю», – отметил инсайдер The Sun.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл показала крохотные ножки своей новорожденной дочери. При этом модель заявила, что ее дочь уже отличается самостоятельностью и покладистым характером.

К слову, поклонники Кэмпбелл считали, что знаменитость воспользовалась услугами суррогатного материнства. Сама Наоми не назвала ни имя ребенка, ни подробности беременности.

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