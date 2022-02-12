Утверждения разнятся: юрист рассказала, как Роман Мальков выплачивает алименты

Бизнесмен до сих пор судится с бывшей женой.

Светлана и Роман Мальковы до сих пор не могут поставить точку в споре о выплате алиментов. Очередное судебное заседание, в рамках которого бывшие супруги будут определять сумму выплат на старшего сына Андрея, по словам юриста художницы – Ольги Синельниковой, назначено на 22 марта.

Тем временем фолловеры спросили, платить ли Роман алименты трем младшим детям.

«Роман Мальков заплатил алименты в январе?» — спросили пользователи Сети. «Утверждает, что да. Но Света Малькова не получала. Подтверждения оплаты он ей не присылал», — ответила Синельникова.

Добавим, что старший сын Мальковых – 17-летний Андрей живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших – с мамой в Любляне.

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