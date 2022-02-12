Рука не дрогнула: красавица-жена внука Пугачевой в боулинге бросила шар так, что все вокруг ахнули

Модель Алена Краснова пришла в клуб в монохромном образе, подчеркнув талию ремнем-цепью.

24-летняя красавица-жена Никиты Преснякова, старшего внука Аллы Пугачевой, Алена Краснова всегда старается выглядеть безупречно. Девушка по профессии – модель, поэтому знает, насколько важна внешность.

Даже в боулинг в пятницу с друзьями красотка отправилась, одевшись стильно. Она выбрала тотально черный образ (совсем как бабушка мужа на днях), а талию подчеркнула ремнем-цепью.

Алена Краснова во время игры в боулинг показала настоящий класс. Она запустила шар в кегли так, что получился страйк, отчего друзья вокруг ахнули. Причем, хрупкая девушка смогла сделать бросок с подчеркнутой легкостью.

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