Бросила Марьянова ради известного режиссера: как начинался яркий роман Брик и Тодоровского

Встреча с режиссером буквально перевернула в один миг жизнь актрисы.

Актриса Евгения Брик до начала отношений с режиссером Валерием Тодоровским встречалась с популярным актером Дмитрием Марьяновым. Однако до свадьбы в этих отношениях дело так и не дошло. Причем именно из-за режиссера.

В 2001 году Евгения Брик познакомилась с Валерием Тодоровским. К тому времени в отношениях с Дмитрием Марьяновым уже назрел кризис. В итоге и актриса, и режиссер влюбились без памяти друг в друга.

Правда, Валерий Тодоровский далеко не сразу признался в чувствах к будущей жене. Его очень смущала разница в возрасте величиной в два десятилетия. В итоге он все-таки ушел от жены и сыграл через какое-то время свадьбу с Евгением Брик, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. У нее остался муж и дочь Зоя, которой 12 лет.

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