«Тростиночка»: Нателла Крапивина похвасталась красавицей-дочкой

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери звездного продюсера Нателлы Крапивной появилась фотография с Мальдивских островов. Примечательно, что София Крапивина стала совсем взрослой и самостоятельной.

19-летняя дочь Нателлы Крапивной обучается в Лондоне. И на отдых летает без родителей. Недавно дебютантка Бала Татлер посетила Мальдивские острова.

София в белоснежном платье-комбинации и таких же по цвету тапочках Hermes вышла на пляж. Крапивина дополнила образ многочисленными браслетами, а черные волосы собрала в низкий пучок.

Родительница Софии пришла в восторг от свежих снимков дочери. Нателла Крапивина оставила в комментариях под фото эмодзи в виде красных сердец, а также репостнула публикацию Софии.

«Какая волшебная», «Как красиво», «Тростиночка», «Невозможно наглядеться», «Вы олицетворяете нежность», «Это очень красиво!», «Прелестная София», – восхитились наследницей Крапивной поклонники.

Напомним, ранее Нателла Крапивина проводила Софию на учебу в Лондон. Продюсер призналась, что ей всегда сложно расставаться с наследницей.

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