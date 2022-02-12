«Гениальная девочка, которая попала под удар»: Мария Кожевникова поддержала Камилу Валиеву

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Мария Кожевникова обратилась к Камиле Валиевой со словами поддержки.

Кожевникова считает фигуристку одной из самых сильных на Олимпиаде.

«Я хочу поддержать Камилу Валиеву, она ребенок, гениальная девочка, которая попала под удар и главное, чтобы сейчас она справилась с этой мощнейшей эмоциональной атакой! Это единственное оружие, иначе эту юную красавицу не остановить и не победить! Ну нет ей равных и это просто факт!», – заявила Кожевникова.

«Русской девочкой восхищаются во всем мире. Божий дар, помноженный на трудолюбие! Ей, стоя, рукоплескают все спортсмены и весь мир, потому что то, что она показывает на льду, – это не просто спорт и не только про быстро, выше, сильнее, это искусство. Без ложной скромности, она лицо и феномен Олимпиады-2022. Я очень надеюсь, что весь земной шар сможет насладиться ее выступлениями! Камила, я с тобой», – обратилась Мария к фигуристке.

Кожевникова отметила, что тесты Валиевой на допинг в ходе Олимпиады были отрицательными.

«P.S. И важно! Валиева и до, и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты отрицательные», – добавила актриса.

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