«Жениться на тебе? С удовольствием»: Максим Привалов озвучил дату свадьбы с Юлией Барановской

Радиоведущий Максим Привалов в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» озвучил дату свадьбы со своей коллегой по эфиру Юлией Барановской.

«Мы договорились поговорить о служебных романах. И о нашем с тобой тоже. Писали же, что у нас с тобой роман. Ты теперь обязан жениться!», — заявила Юлия Барановская.

«Жениться на тебе? С удовольствием. 22.02.2022». Максим Привалов

«Я думаю, что эта дата уже занята категорически. Действительно, часто приписывают коллегам по работе романы. Я явно не первый твой роман», — заметила на это Юлия Барановская.

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина, с которым она несколько лет прожила в Лондоне. Сейчас ей приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом.

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