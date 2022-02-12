«Огромный пример всем болеющим»: Мария Миронова – об умершей от онкологии Евгении Брик

Накануне скоропостижно скончалась актриса Евгения Брик, жена режиссера Валерия Тодоровского. Звезде было всего 40 лет, и эта новость стала, пожалуй, для всех шоком, поскольку никто, кроме близких, не знал, что у нее онкология.

Российские звезды продолжают выражать соболезнования в Сети. Актриса Мария Миронова, которая назвала умершую своей сестрой, не могла долго успокоиться и снова посвятила Брик публикацию в Сети.

«Какой потрясающий пост сделала Женя 22 сентября прошлого года, предпоследний пост в ее инстаграм. В тот момент, когда она уже все понимала и осознавала…», — написала актриса. И процитировала: «Мы должны оставаться спокойными и смелыми».

«Удивительная душа… Такая хрупкая и такая Мужественная и Смелая!! Огромный пример всем, болеющим, страждущим, тем, кто пока не знал, но столкнется в какой то момент жизни с испытаниями…Прямо в сердце».

Семья Брик сейчас находится в Лос-Анджелесе, когда и где состоятся похороны, неизвестно. У актрисы осталась 12-летняя дочь Зоя.

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