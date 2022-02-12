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Призналась в заветных желаниях: семилетняя дочь Навки и Пескова озвучила свою главную мечту

Надя уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием.

Призналась в заветных желаниях: семилетняя дочь Навки и Пескова озвучила свою главную мечту
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда во время общения с подписчиками мамы в Instagram озвучила свою главную мечту.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

«Мечтаю победить на Олимпиаде и съесть много сладостей».

Надя Пескова

Как отметила Надя Пескова, у нее есть и нелюбимые блюда. Это авокадо и мороженое с его вкусом. Также стало известно, что Надя Пескова увлечена не только фигурным катанием. Она в свободное время танцует. Кроме того, Надя Пескова мечтает, чтобы у нее в недалеком будущем появился братик или сестренка.

Напомним, что Надя Пескова появилась на свет в 2014 году. Также у Татьяны Навки есть старшая дочь Александра от фигуриста и тренера Александра Жулина.

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Александр жулинАлександра ЖулинаДмитрий ПесковНадя ПесковаТатьяна Навка