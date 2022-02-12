Новости шоу-бизнеса: смерть Евгении Брик, новый ведущий КВН, метаморфозы внешности мамы Наташи Королевой

На сайте Teleprogramma.pro 11 февраля читатели интересовались трагедией в семье режиссера Валерия Тодоровского – умерла его 40-летняя жена-актриса Евгения Брик. Кроме того, стало известно, что в КВН появился новый ведущий на смену 80-летнему Александру Маслякову. Об этом и не только – наш дайджест главных новостей за день, которые вы могли пропустить.

Умерла Евгения Брик

Журналистка Катерина Гордеева в Сети сообщила страшную новость – умерла Евгения Брик, звезда фильмов «Стиляги», «Оттепель» и многих других. Овдовел режиссер Валерий Тодоровский, осталась без мамы их 12-летняя дочка Зоя.

Слова соболезнования, шока и боли потоком полились в соцсетях. Мария Миронова, Вера Брежнева, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Максим Виторган, Кирилл Сафонов и многие-многие другие не могли найти точных фраз, которые бы передали боль от утраты, которую понесли.

Причина смерти Евгении Брик поначалу не раскрывалась. «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — писала Гордеева. И все заподозрили рак.

Причина смерти Евгении Брик

Позже актриса Юлия Ауг раскрыла причину смерти – онкология. Свой диагноз жена режиссера Валерия Тодоровского долго скрывала от поклонников и прессы. Она не хотела, чтобы окружающие узнали о ее состоянии и самочувствии.

Болезнь Евгении Брик изменила ее внешность

Еще в июне актриса сделала короткую стрижку под мальчика с «ежиком», полностью сменив имидж. Тогда Брик призналась, что для своей 12-летней дочки Зои она все равно будет самой молодой и любимой мамой.

Новый ведущий КВН

Долго в прессе обсуждалось появление нового ведущего КВН. И вот 11 февраля официально было объявлено в компании, что 80-летнего Александра Маслякова заменит Дмитрий Нагиев. Известно, что он – лишь один из нескольких шоуменов, который займет место создателя Клуба веселых и находчивых.

Известно, что Масляков сейчас борется с последствиями коронавируса и пока не может вернуться к станку. И впервые с 1964 года он как ведущий пропустит игры КВН.

Метаморфозы во внешности мамы Наташи Королевой

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко поделилась со своими подписчиками архивным кадром из семейного альбома. На нем запечатлена она совсем крохой и ее родители: Людмила и Владимир Порывай.

Подписчики увидели молодую «маму Люду» и ахнули – какой, по их мнению, красоткой была она. Сейчас ей 76 лет, она наслаждается жизнью в Майами.

Новые фото детей Пугачевой и Галкина

В Сети обсуждают новую фотосессию двойняшек Гарри и Лизы Галкиных, восьмилетних детей Аллы Пугачевой от известного телеведущего. Братик с сестренкой очень повзрослели, Гарри оказался выше ростом Лизы.

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