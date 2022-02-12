«Хочется разнообразия»: Елизавета Туктамышева рассекретила личную жизнь

«Императрица» фигурного катания Елизавета Туктамышева в этом спортивном сезоне отметила четвертьвековой юбилей. Спортсменка не собирается заканчивать карьеру, несмотря на то, что юные звездочки уже наступают на пятки – конкуренция, подтвердила Туктамышева, очень высокая.

В интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Туктамышева поговорила со спортивными комментаторами о фигурном катании, Камиле Валиевой и ее трагедии на Олимпиаде, рассказала о взаимоотношениях с тренером Алексеем Мишиным и заработках спортсменов. Коснулась беседа и личной жизни девушки, которая считается одной из самых красивых спортсменок российской фигурки.

Журналисты поинтересовались, насколько сложно Елизавете как знаменитости устраивать свою личную жизнь за пределами спорта. Девушка честно ответила.

«Я встречалась с человеком из мира спорта, и это было легко. Не из мира спорта, наверное, тяжелее, но интереснее, потому что в мире спорта, в фигурном катании, темы сводятся всегда к фигурному катанию. И это не всегда хорошо, хочется разнообразия какого-то», — призналась спортсменка.

Бойфрендом Туктамышевой был коллега по льду, тоже воспитанник Мишина, Андрей Лазукин. Но в 2020 году пара, спустя пять лет отношений, распалась. И выяснилось, что сейчас место в сердце красотки вакантно.

«У тебя есть парень? – спросили в лоб комментаторы. Фигуристка ответила отрицательно. «Хочешь, чтоб был?», — следом последовал второй вопрос. «Нет», — не задумываясь, ответила спортсменка.

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