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«Хочется разнообразия»: Елизавета Туктамышева рассекретила личную жизнь

Звезда фигурного катания честно ответила на вопрос, который волнует многих поклонников красавицы.

«Хочется разнообразия»: Елизавета Туктамышева рассекретила личную жизнь
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

«Императрица» фигурного катания Елизавета Туктамышева в этом спортивном сезоне отметила четвертьвековой юбилей. Спортсменка не собирается заканчивать карьеру, несмотря на то, что юные звездочки уже наступают на пятки – конкуренция, подтвердила Туктамышева, очень высокая.

В интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Туктамышева поговорила со спортивными комментаторами о фигурном катании, Камиле Валиевой и ее трагедии на Олимпиаде, рассказала о взаимоотношениях с тренером Алексеем Мишиным и заработках спортсменов. Коснулась беседа и личной жизни девушки, которая считается одной из самых красивых спортсменок российской фигурки.

Елизавета Туктамышева. Кадр из YouTube-шоу «Коммент.Шоу».

Журналисты поинтересовались, насколько сложно Елизавете как знаменитости устраивать свою личную жизнь за пределами спорта. Девушка честно ответила.

«Я встречалась с человеком из мира спорта, и это было легко. Не из мира спорта, наверное, тяжелее, но интереснее, потому что в мире спорта, в фигурном катании, темы сводятся всегда к фигурному катанию. И это не всегда хорошо, хочется разнообразия какого-то», — призналась спортсменка.

Бойфрендом Туктамышевой был коллега по льду, тоже воспитанник Мишина, Андрей Лазукин. Но в 2020 году пара, спустя пять лет отношений, распалась. И выяснилось, что сейчас место в сердце красотки вакантно.

«У тебя есть парень? – спросили в лоб комментаторы. Фигуристка ответила отрицательно. «Хочешь, чтоб был?», — следом последовал второй вопрос. «Нет», — не задумываясь, ответила спортсменка.

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