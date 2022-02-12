Утеплилась – и домой, к сынишке: Арзамасова поспешила с гастролей вернуться к маленькому Леве

И мама, и папа в разъездах, с малышом осталась бабушка.

Актриса Елизавета Арзамасова не стала засиживаться в декретном отпуске и с начала сезона уже радует поклонников спектаклями со своим участием. Более того, звезда не отказывается от гастролей и оставляет сынишку Льва с бабушкой, когда уезжает.

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На этот раз Арзамасова выступала в театре Петрозаводска. И после выступления поспешила назад, домой к сыну, о чем радостно сообщила подписчикам в микроблоге: «Домооооой!».

Жена Ильи Авербуха показала, в каком образе отправляется в обратную дорогу. Девушка утеплилась сразу в две вязаные кофты – водолазку и кардиган, шерстяные клетчатые штаны, а на голову надела меховую кепку.

Кстати, глава семейства тоже в отъезде. Илья Авербух комментирует фигурное катание на Олимпиаде в Пекине, так что домой вернется не скоро.

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