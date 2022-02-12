10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

Бесценные моменты: годовалый сынок Подольской при виде мамы растаял от счастья

Певица запечатлела малыша от Владимира Преснякова на память.

Бесценные моменты: годовалый сынок Подольской при виде мамы растаял от счастья
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Звезда «Фабрики звезд» в прошлом, сейчас известная певица Наталья Подольская – дважды мама. Она родила мужу Владимиру Преснякову сыновей Артемия и Ивана. Ребята живут дружно и души друг у друге не чают.

Подольская часто наблюдает, как сынишки играют вместе, а также обнимаются и целуют друг друга. На этот раз старший залез к младшему в кроватку, и они вместе начали резвиться. Когда мама Наташа подошла к кроватке, чтобы заснять эти бесценные моменты, годовалый кроха при виде нее растаял от счастья.

Сын Натальи Подольской. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Напомним, что у Преснякова, помимо сыновей от Подольской, есть 30-летний первенец Никита. Его ему родила первая гражданская жена Кристина Орбакайте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

 

Тэги

дети звездНаталья Подольскаяновости шоу-бизнеса