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Снова подопечная Тутберидзе: Туктамышева назвала следующую звезду фигурного катания, которая сменит Валиеву

Фигуристка разоткровенничалась о том, что конкурировать с молоденькими спортсменками не может никто.

Снова подопечная Тутберидзе: Туктамышева назвала следующую звезду фигурного катания, которая сменит Валиеву
Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева в 25 лет продолжает свою карьеру. Несмотря на то, что на пятки ей давно наступают молоденькие 14-15-летние фигуристки. Спортсменка признается, что конкуренция в этом виде спорта невероятно высокая, и именно молодость здесь играет одну из важных ролей.

Елизавета Туктамышева. Кадр из YouTube-шоу «Коммент.Шоу».

Потому что высокая техника катания под силу немногим – в основном именно маленьким по росту и худеньким по весу девочкам. И Камиле Валиевой, 15-летней россиянке, блистающей сейчас на Олимпиаде в Пекине, уже подросла достойная замена.

«Никто не может конкурировать с более молодыми. Молодые появляются достаточно часто, сейчас у нас уже есть Софья Акатьева, ей 14, по-моему, она уже за Камилой Валиевой идет, она тоже маленькая звездочка», — рассекретила на YouTube-шоу «Коммент.Шоу» следующую звезду фигурки Туктамышева.

Софья Акатьева. Фото: Global Look Press

Софья Акатьева – это подопечная заслуженного тренера Этери Тутберидзе, ей летом 2022 года исполнится 15 лет. Девочка с 3 лет занимается в «Самбо-70». Среди ее побед в юниорских первенствах – звание первой фигуристки в истории, приземлившейся в одной программе на международных соревнованиях на 3 четверных прыжка и тройной аксель.

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