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Мама снимает, папа катает: Галкин с Пугачевой порезвились в заснеженном саду с двойняшками

Телеведущий и певица провели веселый досуг среди сугробов.

Мама снимает, папа катает: Галкин с Пугачевой порезвились в заснеженном саду с двойняшками
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Снегу в этом году в Подмосковье выпало очень много. Максим Галкин, живущий с Аллой Пугачевой в замке в деревне Грязь, не раз показывал, какие сугробы намело в его саду. И они вновь и вновь привлекают все звездное семейство к зимним забавам – катанию на санках.

На этот раз во двор кататься на санках вышли не только дети, но и взрослые — Максим галкин и Алла Пугачева. Восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза расхватали инвентарь, Пугачева взяла в руки смартфон, чтобы заснять на память веселые покатушки детей с отцом.

Глава семейства с ветерком прокатился с горки не только с ребятишками, но и сам, на ледянке. «Вон, мама нас снимает! Давай, я еду», — кричит отец дочке, оседлав ледянку. Семейные развлечения в замке снова удались!

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